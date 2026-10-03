Врачи рассказали, как снизить риск рака груди

Постараться родить первого ребенка до 30 лет, иметь двух и более детей, кормить их грудью в течение минимум одного года — эти репродуктивные факторы могут снизить риск развития рака молочной железы. Такое мнение озвучили участники круглого стола, посвященного вопросам профилактики, своевременного выявления и маршрутизации пациенток с раком молочной железы.

Мероприятие традиционно проводится в начале октября на площадке международной медиагруппы «Россия сегодня» и собирает известных онкологов, специалистов лучевой диагностики, реконструктивной и пластической хирургии, радиологии.

Главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, президент РОПРЭХ, заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий ИНОПР РНИМУ имени Н.И. Пирогова Наталья Мантурова напомнила, что октябрь во всем мире считается месяцем борьбы с раком молочной железы, 15 числа отмечается Всемирный день борьбы с онкологией молочной железы. В Москве в этот день, по ее словам, знаковые здания и сооружения — Крымский мост, дома на Новом Арбате, Останкинская башня, здание фабрики «Красный Октябрь» и другие— будут символично подсвечены розовым цветом.

«Октябрь у нас не просто красивый, он осознанно красивый: это время, когда усилиями врачей происходят знаковые события для поддержки здоровья наших женщин, столкнувшихся с грозным заболеванием», — отметила она, подчеркнув, что сегодня специалисты самых разных областей делают все возможное, чтобы минимизировать стресс и неопределенность у таких пациенток. По словам Натальи Мантуровой, каждая женщина должна почувствовать, что ее случай — это не приговор. «Да, это событие нехорошее, но мы с ним поборемся не только с помощью серьезных медицинских технологий, терапевтических и хирургических возможностей, но и вернем женщине жизненный комфорт, приукрасим ее жизнь", — добавила она.

Онколог-маммолог, заведующий отделением маммологии центра реконструктивной и пластической хирургии клиники «Ланцетъ», член РОПРЭХ Сергей Малыгин сообщил, что Россия по заболеваемости в мире находится примерно посередине: наша страна занимает строчку между Южной Америкой и странами Восточной Европы. Вероятность заболеть РМЖ составляет около семи процентов.

Вместе с тем, по его словам, число заболевших на «нулевой стадии» за последние десять лет увеличилось практически в два раза. «Это говорит о том, что усилия, которые система здравоохранения прилагает для выявления ранних стадий, не проходят даром», — заявил он.

Спикер рассказал, что одним из факторов риска развития заболевания является возраст старше 50 лет (средний возраст всех заболевших РМЖ в России — примерно 61 год). Вместе с тем, как отметил эксперт, статистика западных стран фиксирует увеличение прироста заболеваемости в более молодой возрастной группе от 20 до 49 лет: примерно на 1,5% в год увеличивается прирост заболеваемости среди молодежи, в то время как в более старшей возрастной группе прирост составляет один процент в год.

Он напомнил о наличии генетических изменений, ассоциированных с повышенным риском рака молочной железы: высокий риск дают мутации генов BRCA1\2, TP53, PTEN.

«Наличие в семейном анамнезе среди родственников первой и второй степени родства случаев рака молочной железы и яичников, особенно, если они возникают в возрасте моложе 50 лет или сразу у нескольких родственников, может быть признаком такой мутации», — пояснил врач, посоветовав своевременно пройти генетический тест.

Помимо генетических и репродуктивных факторов риска (ранняя первая менструация – до 12 лет, поздняя менопауза – после 55 лет, отказ от деторождения или отсутствие родов в результате бесплодия), он указал на внешние факторы, связанные с образом жизни. «Употребление калорийной пищи, красного мяса и алкоголя считается одним из самых важных факторов развития различных злокачественных новообразований», — подчеркнул специалист, рекомендовав всем придерживаться Средиземноморской диеты, полностью отказаться от алкоголя, контролировать массу тела и регулярно выполнять физические упражнения.

О практическом опыте организации диагностики и лечения пациенток с раком молочной железы подробно рассказал заместитель главного врача по онкологии, заведующий отделением онкохирургии молочной железы ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ Гурами Кветенадзе. «Сегодня мы используем мультимодальный подход, который позволяет кратно сократить сроки от первичного обращения до начала лечения», — заявил эксперт.

По его оценкам, в Москве выстроена четкая система маршрутизации пациенток: при выявлении подозрительных изменений на маммографии (категории BI-RADS 3 и выше) женщина направляется в один из пяти якорных центров компетенций, где проходит уточняющую диагностику.

Основные методы — маммография для женщин старше 40 лет, ультразвуковое исследование и трепан-биопсия, которая на сегодняшний день является золотым стандартом верификации диагноза, пишет РИА Новости.

По его мнению, ключевым достижением стало сокращение сроков диагностики и начала лечения: если раньше верификация диагноза в среднем занимала около двух месяцев, то сегодня 90% пациенток проходят весь путь от первичного обращения до начала лечения за 20–25 дней. Уже на пятый день после биопсии, как отметил эксперт, пациентка попадает на прием к онкологу, в течение десяти дней завершаются все необходимые инструментальные исследования, после чего проводится онкологический консилиум и в семидневный срок начинается лечение.

«Это бесшовное движение пациента, укорочение сроков в разы. Такое достижение позволяет освободить ресурсы медицинских учреждений и, что не менее важно, минимизировать количество контактов пациентов с системой здравоохранения, снижая их психоэмоциональную нагрузку», — пояснил Гурами Кветенадзе.

Врач-онколог ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ Евгения Хатькова рассказала о новой лекарственной стратегии лечения рака молочной железы. По ее словам, сегодня лечение строится на персонализированном подходе: сначала изучается гистологический паспорт опухоли, полученный при биопсии, оценивается чувствительность клеток к гормональным препаратам, и только после этого назначается терапия.

«Основой выбора лечения является не столько размер опухоли, степень поражения и наличие или отсутствие отдаленных признаков опухоли, сколько ее иммуногистохимический подтип. Мы знаем на сегодняшний день, что рак молочной железы — это не одно заболевание», — подчеркнула эксперт.

Она добавила, что в некоторых случаях применяется гормональная терапия до операции. Это позволяет оценить реакцию опухоли на препараты, понять ее биологию и скорректировать дальнейшую тактику. После хирургического вмешательства лечение продолжается, но уже с учетом полученных данных о чувствительности опухоли.

Руководитель Центра реконструктивной и пластической хирургии клиники «Ланцетъ», заведующий кафедрой пластической и реконструктивной хирургии НОЧУ ДПО ИПХиК, председатель совета микрохирургической секции РОПРЭХ, доцент кафедры пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников подробно остановился на том, что появилось нового в реконструктивной хирургии молочной железы.

По его словам, реальные истории пациентов наглядно показывают, что в этой области произошел качественный скачок, существенно повышена планка ожиданий женщин от полученного результата. При этом он назвал топ-5 направлений развития реконструктивной хирургии молочной железы: щадящие одномоментные реконструкции имплантами, восстановление чувствительности, развитие аутологичной реконструкции (используются собственные ткани пациентки), превентивная лимфатическая хирургия и тканевая инженерия.