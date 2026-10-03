Псковский и ленинградский омбудсмены обсудили защиту прав участников СВО

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел рабочую встречу со своим коллегой из Ленинградской области Сергеем Шабановым, который прибыл в Псков с двухдневным официальным визитом. В ходе беседы омбудсмены соседних регионов обсудили актуальные вопросы совместной защиты прав граждан, особенно участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фото: Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Как отметил в ходе встречи Дмитрий Шахов, почти половина обращений от участников СВО и членов их семей касается защиты и восстановления прав военнослужащих, проживающих в Псковской области, но проходящих воинскую службу в ряде воинских частей, дислоцируемых в Ленинградской области. Особые вопросы вызывают у заявителей правильность начисления выплат, предусмотренных региональными властями при заключении контракта для поступления на военную службу, а также своевременность реагирования командиров воинских формирований на социальные выплаты, установленные федеральным законодательством, членам семей участников СВО, а также оказание своевременной и качественной медицинской помощи военнослужащим в связи с ранениями.

Со своей стороны, Сергей Шабанов поблагодарил псковского омбудсмена за оперативное решение вопросов в отношении жителей Ленинградской области, которые проходят службу в 76 десантно-штурмовой дивизии и ряде других воинских частей, расположенных в Псковской области.

В завершении беседы уполномоченных по правам человека в Псковской и Ленинградской областей договорились продолжить оперативное взаимодействие по вышеуказанным вопросам, а также иным актуальным для жителей соседних регионов вопросам и совместно принимать решения, направленные на защиту и восстановления их прав.

Во второй половине дня по приглашение руководителя псковского филиала фонда «Защитники Отечества» Надежды Васильевой региональные уполномоченные по правам человека посетили всероссийский творческий фестиваль «Женское сердце России», который открылся в Пскове, где осмотрели выставку 11 регионов Северо-Запада России, которые приехали на фестиваль, и приняли участие в торжественной церемонии открытия данного всероссийского мероприятия.

Всероссийский фестиваль объединил порядка 120 матерей и жён участников специальной военной операции из 11 регионов Северо-Западного федерального округа из: Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и Республики Коми, Республики Карелия, а также Ненецкого автономного округа.

Главная цель мероприятия – объединение и сплочение матерей и жён погибших, без вести пропавших и действующих военнослужащих – участников специальной военной операции. На фестивале выступают творческие коллективы, сформированные региональными филиалами фонда «Защитники Отечества». В программе были исполнены как сольные выступления, так и номера творческих коллективов.

Региональные омбудсмены Дмитрий Шахов и Сергей Шабанов высоко оценили выступления и сам фестиваль, который стал ярким событием, настоящим праздником в жизни России. Они считают, что такие мероприятия необходимы нашей стране и должны проводиться регулярно, даже после окончания СВО. Фестиваль не только служит патриотическому воспитанию, но и позволяет привлечь к творческой деятельности членов семей участников СВО, вдохновляет их на проявление своих талантов в различных номинациях.

«Отдельные выступления настолько трогали душу и сердце, что «комок подступал к горлу», — поделились своими впечатлениями Дмитрий Шахов и Сергей Шабанов.