В Росгвардии назвали противопоказания для выдачи разрешения на оружие

Отказать в выдаче разрешения на оружие могут при определенных хронических заболеваниях, например, некоторых заболеваниях глаз, и психических расстройствах, в том числе вызванных употреблением наркотиков, рассказал замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии Павел Ушаков.

Павел Ушаков отметил, что отказать в выдаче разрешения на оружие могут при наличии медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден постановлением правительства.

В него входят определенные хронические и тяжелые психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, например, органических (включая симптоматические), шизофрения, шизотипические, бредовые и аффективные расстройства, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

«Отдельные заболевания глаз, сопровождающиеся существенным нарушением зрения, например, снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, острота зрения ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, непереносимость коррекции (очковой или контактной) при двух открытых глазах, концентрическое сужение поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее», - сказал Павел Ушаков.

Он добавил, что в перечне противопоказаний также перечислены конкретные заболевания, например, некоторые формы катаракты, глаукомы, атрофии зрительного нерва, пишет РИА Новости.

Павел Ушаков подчеркнул, что не каждое заболевание автоматически означает бессрочный запрет - например, для расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, предусмотрена возможность снятия противопоказания при стойкой ремиссии не менее трех лет.