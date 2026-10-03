В Росгвардии назвали противопоказания для выдачи разрешения на оружие

Отказать в выдаче разрешения на оружие могут при определенных хронических заболеваниях, например, некоторых заболеваниях глаз, и психических расстройствах, в том числе вызванных употреблением наркотиков, рассказал замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии Павел Ушаков.
Павел Ушаков отметил, что отказать в выдаче разрешения на оружие могут при наличии медицинских противопоказаний, перечень которых утвержден постановлением правительства.
В него входят определенные хронические и тяжелые психические расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, например, органических (включая симптоматические), шизофрения, шизотипические, бредовые и аффективные расстройства, невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.
Он добавил, что в перечне противопоказаний также перечислены конкретные заболевания, например, некоторые формы катаракты, глаукомы, атрофии зрительного нерва, пишет РИА Новости.
Павел Ушаков подчеркнул, что не каждое заболевание автоматически означает бессрочный запрет - например, для расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, предусмотрена возможность снятия противопоказания при стойкой ремиссии не менее трех лет.