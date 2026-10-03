Дождь, туман и до +18 градусов прогнозируют в Псковской области 4 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 4 октября. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Местами небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ожидается ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области ночью составить от +5 до +10 градусов, днем термометр покажет от +13 до +18 градусов.

В Пскове ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от +7 до +9 градусов, днем от +15 до +17 градусов.