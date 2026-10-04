Врач объяснила причины изменения запаха тела

Запах тела зависит не только от гигиены, температуры воздуха или количества пота — на него влияет ряд процессов внутри организма. Если привычный аромат изменился и держится долго, стоит проверить самочувствие. Об этом рассказала врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, генеральный директор «Буарон» Ирина Никулина.

«Сам по себе пот не имеет запаха — характерный аромат появляется в результате взаимодействия его компонентов с бактериями на поверхности кожи. Если вдруг появился непривычный оттенок и сохраняется долгое время, стоит обратить внимание на другие особенности самочувствия и проверить состояние организма», — рассказала Никулина.

По ее словам, кислый запах может быть следствием хронического ацидоза или большого количества фабричной, вредной пищи в рационе. В таком случае стоит пересмотреть питание.

Сладковатый оттенок — повод проверить уровень глюкозы в крови. Такие изменения встречаются при нарушениях углеводного обмена, в том числе при высоком содержании сахара. Если особенность появилась внезапно, обследование откладывать нельзя.

Стойкий запах аммиака нередко связан с избытком белка в рационе и недостатком жидкости. В первую очередь стоит скорректировать питьевой режим, пишет «Известия».

Если неприятный аромат в области подмышек не исчезает даже после душа, скорее всего, тело перегружено токсинами и пытается вывести их через пот. Стоит обратить внимание на питание и для профилактики устроить разгрузку.

«Рыбный» запах — повод проверить функцию печени и почек. Более резкий привычный запах тела может указывать на состояние кишечника: изменения со стороны ЖКТ отражаются на коже и общем самочувствии.

Если запах от ступней стал сильнее или неприятнее, причиной могут быть нарушения микробиоты или генерализованный кандидоз. Ограничиваться средствами ухода, чтобы замаскировать последствия, не стоит — важно разобраться с причиной.

Никулина подчеркивает: запах тела — лишь один из сигналов, поэтому работать с ним нужно комплексно. Такой взгляд лежит в основе интегративного подхода: врач оценивает состояние организма в целом — питание, работу ЖКТ, обмен веществ, режим сна и уровень стресса.

Наряду с обследованием и лечением могут входить щадящие методы: нутрициологическая коррекция рациона и питьевого режима, ароматерапия, гомеопатические препараты. Подбирать их стоит со специалистом.

Если симптоматика сохраняется дольше нескольких дней или сопровождается жаждой, слабостью, изменением веса, дискомфортом в животе, не стоит заниматься самодиагностикой — важно как можно скорее обратиться к врачу.