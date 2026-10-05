Росгвардейцы в Псковской области задержали похитителей алкоголя и продуктов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли серию краж. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники Росгвардии патрулируя улицы города Великие Луки получили информацию, что из магазина на улице Некрасова поступил сигнал «Тревога». 2 октября около 15 часов росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина, который похитил из торгового зала пиво.

Около 15 часов того же дня в Пскове росгвардейцы задержали местного жителя, подозреваемого в краже из магазина водки, ликера, хлеба. Инцидент произошёл на улице Яна Фабрициуса. Персонал торговой точки воспользовался кнопкой тревожной сигнализации — сигнал поступил дежурному, после чего на место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии.

В настоящий момент по данным фактам проводятся проверки.