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В Великих Луках полицейский спас шпица от нападения агрессивной овчарки

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Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Великие Луки вовремя пришел на помощь женщине и ее питомцу, не дав крупному псу нанести серьезные увечья маленькой собаке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Инцидент произошел на одной из городских улиц. Двигаясь на патрульном автомобиле, полицейский заметил, как на женщину кидалась большая собака. Поначалу казалось, что агрессия немецкой овчарки, сорвавшейся с поводка, направлена на саму хозяйку. Незамедлительно бросившись на помощь и схватив крупного пса, страж порядка понял, что цель атаки – маленький шпиц по кличке Винсент.

Полицейский разжал челюсти агрессивного животного и высвободил маленькую собаку. Женщина тут же забрала своего питомца и отнесла его на безопасное расстояние. 

«Когда я вышла из магазина, я не ожидала, что на нас набросится огромный пес. Я постаралась закрыть собой мою собаку, но овчарка все равно смогла выхватить её из рук. Я стала кричать о помощи, и это настоящее счастье, что полицейский оказался рядом и смог спасти нашего любимого Винсента», – рассказала пострадавшая владелица шпица.

Пока полицейский удерживал крупную собаку, которая была без намордника и с оторванным поводком, из соседнего магазина вышла ее хозяйка. Она успокоила своего питомца, взяла его на поводок и пообещала впредь ответственно подходить к выгулу, используя намордник.

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