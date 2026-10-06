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Псковский суд взыскал с осужденного за немаркированный алкоголь более 2,4 млн рублей

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Псковский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынкам по Северо-Западному округу к Климентьеву о возмещении убытков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

В обоснование заявленных требований указано, что ответчик признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере). Приговор вступил в законную силу. 

Изъятый алкоголь передали на ответственное хранение АО «Росспиртпром». Общество до декабря 2024 года оказывало услуги по транспортировке, хранению и уничтожению изъятых вещественных доказательств на основании заключенных с истцом государственных контрактов. В дальнейшем изъятая алкогольная продукция направлена на уничтожение. 

Федеральный бюджет понес убытки, связанные с необходимостью оплаты услуг за вывоз и хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в размере более 2,4 миллионов рублей, которые истец просил суд взыскать с ответчика. 

При разрешении требования суд установил, что вознаграждение за осуществление хранения, перевозки, уничтожения имущества, изъятого в рамках уголовного дела, выплачено истцом в рамках действия государственных контрактов. Иск удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.

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