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Псковские полицейские оперативно помогли добраться до медицинского учреждения мужчине с признаками инсульта

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Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову в экстренном порядке сопроводил автомобиль с тяжелобольным в медицинское учреждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

При несении службы на улице Юбилейной в областном центре сотрудники полиции увидели в автопотоке два транспортных средства, которые вызывали беспокойство у инспекторов своим хаотичным движением. Было принято решение об их немедленной остановке. Оказалось, что в салоне одного из автомобилей находился пассажир с явными признаками инсульта.

Полицейские незамедлительно передали информацию дежурному и, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки, оперативно сопроводили автомобиль до приёмного отделения больницы, где передали пациента медицинскому персоналу.

Позже в адрес начальника УМВД России по Псковской области, генерал‑майора полиции Алексея Овсянникова, поступило обращение от семьи мужчины. Они выразили искреннюю благодарность руководству и личному составу псковского батальона ППСП за высокий профессионализм, неравнодушие и оперативную помощь в спасении жизни близкого человека.

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