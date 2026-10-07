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Дновский суд оштрафовал нарядчика локомотивных бригад на 120 тысяч рублей за 18 взяток

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Дновский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 17 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), и преступления, предусмотренного частью 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что Лупанов, являясь нарядчиком локомотивных бригад, в должностные обязанности которого входили обязанности по управлению выхода на работу машинистов и помощников машиниста локомотивных бригад, контролю их режима труда и отдыха, а также ведение учета рабочего времени с учетом равномерной выработки рабочих часов, в течение прошлого года получал от машинистов тепловозов при помощи банковских переводов денежные средства в размерах от 500 до 1 000 рублей за возможность увеличения рабочих часов путем выхода в поездку в составе локомотивной бригады.

Свою вину в совершении инкриминируемых преступлений подсудимый признал полностью.

С учетом обстоятельств содеянного, суд назначил Лупанову штраф в размере 120 000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, связанных с планированием работы локомотивных бригад в сфере железнодорожного транспорта, на срок два года, с конфискацией в доход государства двух мобильных телефонов, принадлежащих осужденному, при помощи которых совершались преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

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