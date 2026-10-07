 
Общество

«Шеф всея Руси» Константин Ивлев преобразит один из ресторанов в Великих Луках

0

Знаменитый шеф-повар, бизнесмен, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев приедет в Великие Луки и преобразит один из местных ресторанов. 

Фото: Константин Ивлев / «ВКонтакте»

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, съемки одного из выпусков кулинарного проекта для телеканала «Пятница!» начнутся в ближайшие дни. Заведение ждут изменения в работе кухни, в меню и в организации пространства. Детали, связанные со съемками, включая название проекта, даты съемок и название заведения, которое будет преображать шеф Всея Руси, пока не разглашаются. Между тем, великолучане в социальных сетях активно делятся предположениями, какому ресторану в этом плане повезет.

Добавим также, что в последнее время телеканал «Пятница!» взял курс на возрождение и перезапуск своих прежних проектов. Так, например, в эфир уже вернулось кулинарное реалити «Адский шеф» с Константином Ивлевым, а в следующем году возвращается шоу «На ножах».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026