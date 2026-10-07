«Шеф всея Руси» Константин Ивлев преобразит один из ресторанов в Великих Луках

Знаменитый шеф-повар, бизнесмен, ресторатор и телеведущий Константин Ивлев приедет в Великие Луки и преобразит один из местных ресторанов.

Фото: Константин Ивлев / «ВКонтакте»

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, съемки одного из выпусков кулинарного проекта для телеканала «Пятница!» начнутся в ближайшие дни. Заведение ждут изменения в работе кухни, в меню и в организации пространства. Детали, связанные со съемками, включая название проекта, даты съемок и название заведения, которое будет преображать шеф Всея Руси, пока не разглашаются. Между тем, великолучане в социальных сетях активно делятся предположениями, какому ресторану в этом плане повезет.

Добавим также, что в последнее время телеканал «Пятница!» взял курс на возрождение и перезапуск своих прежних проектов. Так, например, в эфир уже вернулось кулинарное реалити «Адский шеф» с Константином Ивлевым, а в следующем году возвращается шоу «На ножах».