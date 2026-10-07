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Великолукский суд определил порядок общения отца с детьми: встречи без ночевок и без матери

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Великолукский городской суд вынес решение по делу об определении порядка общения отца с детьми. Иск к бывшей супруге, препятствовавшей в этом общении, удовлетворен частично. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Истец настаивал на своем общении с детьми с ночевками по месту своего жительства, без присутствия матери. Ответчик возражала против такого общения, считая, что ее присутствие встречах обязательно, а само общение должно происходить по месту ее проживания с детьми. 

Суд признал право отца на регулярные встречи с сыновьями в дневное время по месту его жительства. Такое решение принято по причине малолетнего возраста детей, которые на протяжении нескольких лет вместе с отцом не проживают. 

По делу проведено несколько судебных экспертиз, установивших, что длительное проживание с отцом может стать для них стрессовым фактором. Представитель органа опеки поддержал график общения в дневное время, без ночевок. 

Психологическая экспертиза выявила, что мать оказывает опосредованное негативное влияние на отношение детей к отцу, поэтому ее присутствие на встречах не рекомендуется, встречи отца с детьми определены судом без присутствия матери. 

Одновременно суд обязал мать не препятствовать общению и установил график встреч. 

Решение суда в законную силу не вступило.

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