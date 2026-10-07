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Михаил Ведерников: Псковская область всегда была и остается надёжной опорой президента

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Псковская область всегда была и остается опорой президента Российской Федерации Владимира Путина. Такое мнение в своем поздравлении высказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«От себя лично и от жителей Псковской области сердечно поздравляю Главу государства! Под руководством Владимира Владимировича наша страна укрепила суверенитет, вернула исторические регионы и восстановила статус великой мировой державы. Его стратегическое видение, твёрдая государственная позиция и решительность обеспечивают стабильность и уверенное развитие России в самых сложных геополитических условиях», - отметил Михаил Ведерников.

Он добавил, что Владимир Путин уделяет особое взимание развитию каждого субъекта нашей страны. По словам губернатора, благодаря его личной поддержке и федеральным решениям в Псковской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты, качественно модернизируется социальная сфера, создаются передовые условия для реабилитации ветеранов СВО и повышения уровня жизни граждан.

«Желаю нашему национальному лидеру сил, энергии и новых успехов в служении Отечеству. Псковская область всегда была и остается надёжной опорой Главы государства!» - заключил Михаил Ведерников.

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