В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили минометную мину времен Великой Отечественной войны

В правоохранительные органы поступило сообщение, что при проведении работ в деревне Демянка Порховского муниципального округа обнаружили предмет, похожий на боеприпас. Об этом этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области.

Специалисты обследовали подозрительный предмет и установили, что перед ними 82-мм мина времен Великой Отечественной войны, которая не представляет опасность для жизни и здоровья граждан.