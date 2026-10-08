Сергей Вострецов: Членство в профсоюзе не должно превращаться в формальность

Одной из распространённых причин расторжения трудового договора является сокращение численности или штата работников. Трудовой кодекс РФ устанавливает для таких случаев особый порядок. Работодатель обязан уведомить сотрудников, попадающих под сокращение, под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. При этом работник вправе не отрабатывать этот срок: по согласованию с работодателем он может уволиться досрочно с выплатой дополнительной компенсации за время, оставшееся до окончания периода предупреждения. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Изображение: Сергей Вострецов / Telegram

Список работников, подлежащих сокращению, работодатель формирует заранее с учётом преимущественного права на оставление на работе. Если среди кандидатов на увольнение оказываются члены профсоюза, их сокращение необходимо согласовать с выборным органом первичной профсоюзной организации (профкомом). Об этом напомнил Минтруд России в письме № 14-6/ООГ-3455 от 28 августа 2026 года.

Трудовой кодекс предусматривает следующий порядок учёта мнения профсоюза:

работодатель направляет в профком проект приказа и документы, обосновывающие предстоящее сокращение конкретного сотрудника;

профком обязан представить мотивированное мнение в течение семи рабочих дней (при пропуске срока мнение не учитывается);

при несогласии профкома стороны проводят консультации в течение трёх рабочих дней и оформляют их протоколом;

окончательное решение принимает работодатель даже при отсутствии согласия;

решение может быть обжаловано в государственную инспекцию труда; при признании увольнения незаконным ГИТ обязывает восстановить работника и оплатить вынужденный прогул.

Минтруд подчеркнул важный нюанс: согласование с профкомом требуется именно на этапе составления списков сокращаемых. В случае последующего досрочного увольнения члена профсоюза (при наличии его письменного согласия и выплате компенсации) дополнительного согласования уже не нужно.

«Мы в СОЦПРОФ внимательно изучили позицию Минтруда и считаем её своевременной и важной для защиты трудовых прав. Членство в профсоюзе не должно превращаться в формальность — оно даёт работнику дополнительные гарантии, и процедура учёта мотивированного мнения профсоюза на этапе формирования списков сокращаемых должна соблюдаться неукоснительно. Это позволяет профсоюзным организациям реально влиять на процесс, предлагать альтернативы, проверять соблюдение преимущественного права и предотвращать возможные злоупотребления. В то же время разъяснение о том, что при досрочном увольнении с согласия самого работника повторное согласование не требуется, снимает ненужную бюрократию и даёт человеку возможность быстрее получить компенсацию и начать поиск новой работы. Главное — чтобы первичная процедура была проведена добросовестно. СОЦПРОФ будет продолжать контролировать соблюдение этих норм на местах, оказывать юридическую поддержку нашим членам и настаивать на том, чтобы работодатели воспринимали профсоюз не как препятствие, а как равноправного партнёра в социально-трудовых отношениях. Только так можно обеспечить баланс интересов бизнеса и работников в условиях оптимизации штата», — прокомментировал разъяснения Минтруда Сергей Вострецов.

Таким образом, разъяснения Минтруда чётко разграничивают этапы процедуры: обязательный учёт мнения профсоюза на стадии формирования списка сокращаемых работников и отсутствие необходимости повторного согласования при досрочном увольнении по инициативе самого сотрудника. Это повышает прозрачность процесса и снижает риски трудовых споров.

Профсоюзы СОЦПРОФ, в свою очередь, продолжат внимательно следить за соблюдением данных норм, защищая права своих членов и способствуя конструктивному диалогу между работниками и работодателями.