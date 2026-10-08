Великолукский суд взыскал с владелицы лающей по утрам таксы компенсацию морального вреда

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску троих великолучан к соседке по подъезду о взыскании компенсации морального вреда, причиняемого лаем ее собаки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Обращаясь в суд, истцы указали, что длительное время испытывают нравственные страдания, причиняемые лаем принадлежащей ответчице собаки. Владелица питомца уходит из дома на работу около пяти часов утра, после чего из ее квартиры систематически доносится продолжительный лай.

Находясь в квартире одна, собака лает, скулит и царапает дверь. Многочасовой лай мешает истцам, в связи с чем, они длительное время находятся в состоянии стресса и сильного нервного напряжения. После неоднократных обращений к ответчику с просьбой принять меры, ситуация не изменилась. Истцы просили суд обязать соседку устранить нарушения тишины и покоя, взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей каждому.

В ходе рассмотрения дела ответчица пояснила, что является владелицей таксы с онкологией, которой около 12-13 лет. Она не отрицала, что питомец беспокоит соседей и пыталась принять меры: капала собаке специальные капли «антилай», купила ошейник от лая, обращалась к кинологу и в ветклинику.

Суд установил, что лай в утренние часы нарушает тишину в ночное время (с 23:00 до 7:00) и причиняет истцам нравственные страдания, связанные с невозможностью полноценного отдыха, следовательно, нарушает нематериальные права истцов на отдых и спокойный сон в ночное время.

Суд принял во внимание, что тишина и покой истцов в ночное время фактически нарушены не лично ответчицей, а ее питомцем. При этом, ответчица, неся ответственность за принадлежащее ей животное, принимает активные меры для минимизации раздражающего для истцов фактора.

Исковые требования судом удовлетворены частично, в пользу каждого из истцов взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 рублей, ответчица обязана соблюдать режим тишины и покоя в ночное время.

Решение суда в законную силу не вступило.