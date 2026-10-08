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В Псковский гарнизонный военный суд пытались пронести боевой патрон

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Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) предотвратили пронос боеприпасов в здание Псковского гарнизонного военного суда. В ходе проведения осмотра у подсудимого обнаружили боевой патрон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области. 

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте при входе в здание суда. На заседание прибыл гражданин, проходящий в качестве подсудимого по уголовному делу о самовольном оставлении части или места службы (части 3.1 ст. 337 УК РФ).

Судебный пристав по ОУПДС проводил стандартную процедуру проверки. Мужчина был ознакомлен с перечнем предметов, запрещенных к вносу в здание суда, и получил законное требование выложить их при наличии. К таковым относятся огнестрельное, холодное оружие, а также боеприпасы, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества.

В результате внимательного осмотра личных вещей судебный пристав по ОУПДС обнаружил и изъял боевой патрон, в отношении виновного лица составлен административный протокол.

На место происшествия незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время на месте работают
криминалисты, которые проводят осмотр и фиксацию обнаруженного боеприпаса. В отношении мужчины составляются соответствующие процессуальные документы.

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