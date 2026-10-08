«Успех ребенка — это успех руководителя»: Директор Политехнического колледжа о стратегии развития учебного заведения

Псковский политехнический колледж стоит на острие регионального образования в плане подготовки востребованных и профессиональных кадров. Благодаря участию в нацпроекте «Профессионалитет» и при взаимодействии с крупными псковскими компаниями колледж готовит серьезный кадровый резерв для обеспечения рынка труда в регионе. О том, как проходит обучение, рассказала директор Псковского политехнического колледжа Александра Степанова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

— Александра Игоревна, когда вы победили в конкурсе «Мастер года», вы рассказывали, что у вас как будто «выросли крылья за спиной». Скажите, в чем это выражается? Можно ли сказать, что для вас именно участие в этом конкурсе дало профессиональный толчок?

— Да. Крылья, прежде всего, — это уверенность в себе. На начальном этапе при участии в конкурсе «Мастер года», соглашусь, конкурс позволил поверить в себя. Когда ты веришь в себя, ты способен на многое. Соответственно, это и профессиональный и карьерный рост. Скорее, профессиональный. Это очень важно.

— Расскажите о своем пути в профессию. Как вы совершили скачок из Вологодской области сначала в Дно, потом в Псков?

— Я переехала из Вологодской области в Псковскую. Там я работала мастером производственного обучения в Дновском железнодорожном техникуме. Обучала помощников машиниста тепловоза, участвовала в конкурсе «Мастер года — 2025» еще в качестве мастера производственного обучения. Успешно довела свой выпуск. В том году, с 1 июля прошлого года я была назначена руководителем Дновского железнодорожного техникума. А в этом году мне предложили возглавить Псковский политехнический колледж. И в связи с этим получилась такая рокировка и переезд в город Псков.

— Насколько новой вообще оказалась для вас «кухня» политехнического колледжа? Вы же достаточно долго были связаны с железной дорогой?

— Да, я из династии железнодорожников. Поэтому, конечно, было тяжеловато обрубить так резко железнодорожную тематику. Но ничего. Дновский техникум отличается своей некой скромностью, миниатюрностью, компактностью в плане программ обучения, контингента, педагогического состава и всех работников в целом. Псковский политехнический колледж многогранный, это крупное образовательное учреждение. Как-то получилось влиться, вникнуть и вникаю до сих пор. Здесь нужно быть гибкой в этом плане, подстраиваться под все, вникать во все со скоростью.

— Наверняка в колледже у вас есть наставники, которые вас погрузили, помогли разобраться и перестроиться в новые габариты и по объемам, и по количеству студентов?

— Конечно. Огромная благодарность всем заместителям, каждый в своей сфере меня погружал, никто не бросил. Поэтому у нас как-то получилось мягко войти в эту структуру и со всеми познакомиться.

— Каких специалистов готовят в политехническом колледже, по каким направлениям?

— Мы обучаем по достаточно широкому спектру профессий: IT, электроника, системное администрирование, транспорт и машиностроение, творческие строительные специальности. Сюда относятся и дизайн, и графический дизайн, мастер столярно-мебельного производства. Большой спектр профессий, которые мы готовы предложить абитуриентам.

— Какие специальности, предлагаемые колледжем, наиболее востребованы на рынке труда?

— В эту приемную кампанию подали порядка полутора тысяч заявлений. Было 348 бюджетных мест, которые были забиты буквально за месяц. Здесь наблюдается некий «бум». По количеству поданных заявлений самыми востребованными оказались технические направления, IT и графический дизайн.

— А насколько легко к вам поступить? На какой период рассчитана ваша программа обучения? Сколько лет учатся в колледже?

— Поступить к нам легко. Если у абитуриента есть желание обучаться — это самый главный фактор. На самом деле, каждая профессия или специальность по государственному стандарту имеет свой срок обучения. Минимальный — примерно год и десять месяцев, два года и десять месяцев.

— Поддерживает ли колледж связь с работодателями? Как у вас выстроено это взаимодействие? Насколько учебная программа колледжа соответствует требованиям рынка труда?

— С нашими работодателями мы работаем очень тесно. Мы им очень благодарны, что они выступают в качестве экспертов на демонстрационных экзаменах, когда проходит государственная итоговая аттестация. Они поддерживают нас в любых проектах, которые мы с ними в том числе организовываем, оказывают помощь. Участвуют в разработке программ.

Напоминаю, что наш колледж является базовой площадкой в рамках проекта «Профессионалитет». Соответственно, все учебные программы у нас разработаны с учетом запроса работодателей.

— Есть ли среди работодателей какие-то крупные компании и предприятия, многолетние партнеры колледжа?

— Из самых крупных предприятий, с которыми мы сотрудничаем, — это Псковский хлебокомбинат. Им огромное спасибо, они с нами всегда очень плодотворно, качественно работают, всегда откликаются. С нами также сотрудничают «Автосалон №1», «Мега», «Техносвар» и «Возрождение» — наши реставраторы.

— Какие меры предпринимает колледж для повышения практической подготовки студентов, чтобы они были более конкурентоспособны на рынке труда?

— Сейчас государственная итоговая аттестация проходит по форме демонстрационного экзамена. Это площадки, на которых проводится экзамен. В тех же условиях, в которых они будут работать на предприятиях. Так на выходе уже видно, какой специалист у нас и как он сдал экзамен.

Соответственно, к этому экзамену мы готовим. У нас с 1 сентября это единственная форма проведения ГИА. Поэтому работодатели уже видят, какие ребята к ним придут на работу, готовы их принять сразу.

— Давайте немножко про кадры поговорим. Каков средний возраст, всех ли хватает, полная ли у них загрузка? Или вы вынуждены обращаться за помощью со стороны?

— У нас есть и молодые специалисты, которые окончили Псковский политехнический колледж и вернулись к нам в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения, что не может не радовать. Ребята возвращаются и готовы передавать свои знания уже другим студентам. Преподавателей, наверное, не хватает, как и везде. Узких специалистов, например, преподавателей математики, русского языка и литературы. Конечно, это все совместители, внешних привлекать тоже приходится. Но мы справляемся.

— Есть ли какие-то льготы для определенных категорий абитуриентов?

— В этом году у нас получился какой-то «бум» по внебюджету. У нас порядка ста человек поступило на внебюджет. В сравнении с прошлым годом, было порядка 40. Такая разница. Ребята действительно идут, если они хотят на эту профессию, они поступают вне зависимости от того, бюджет это или внебюджет. Если человек хочет получить эту профессию, он ее получает.

Льготы, конечно, у нас закреплены сейчас законодательно. Это и участники специальной военной операции, их дети. Они, конечно, занимают бюджетную основу. Их очень много в этом году. Те, кто поступали действительно с хорошими проходными баллами, они бы поступили на бюджет, но, к сожалению, они в рейтинге опустились и им пришлось поступать на внебюджет.

— Насколько это дорогое удовольствие — учиться и получать среднее профессиональное образование в Политехническом колледже? Доступно ли?

— Я думаю, что доступно для всех. Все условия у нас есть на сайте Политехнического колледжа, вся калькуляция по стоимости обучения указана.

— Каков процент преждевременных отчислений из колледжа?

— Ребята приходят разные. Кого-то заставили родители, кто-то следует за друзьями. История здесь 50 на 50. Потому что кому-то это зайдет, человек втянется туда, а кому-то нет. Поэтому процент отчислений минимальный, но он есть. Кому-то морально, например, тяжело. Ребята, которые приезжают, из районов, не всегда могут находиться вне дома, не все могут проживать в общежитии. Следовательно, многие не выдерживают.

Но если у ребенка есть заинтересованность в получении образования, в получении профессии, самое важное, чтобы его поддерживали родители и в этом помогали. Тогда у него все получится. Ребят мы поддерживаем. Если где-то идет отклонение от траектории получения образования, мы поддерживаем, проводим беседы. Психолог работает с этим ребенком.

— У вас есть психолог прямо в штате колледжа?

— Да, у нас есть два педагога-психолога, которые работают с ребятами. Они действительно ходят на консультации и прекрасно учатся дальше.

Психолог работает и индивидуально, и есть такая дисциплина, как «психология». Если взять наше второе отделение, графдизайн, дизайн, ландшафтный дизайн, у них есть такая дисциплина, как «психология».

— Понятно, что Дно по сравнению с Псковом маленький городок. Как бы вы оценили материально-техническую базу в сравнении?

— Здесь объем многократно больше, чем в Дно, конечно же. В прошлом году был капитальный ремонт мастерских на Леона Поземского, 124, соответственно, база обновилась. Это совершенно обновленные мастерские. Об этом нельзя не сказать. В этом году у нас проходит капитальный ремонт мастерских на Николая Васильева, 79. Тоже полностью обновляется база, мастерские, ремонт идет полным ходом. К концу этого календарного года мы заканчиваем. Будем думать над обновлением материальной базы: оборудование и прочие методические материалы, учебники.

Капитальный ремонт проводится по нацпроекту «Профессионалитет», «Молодежь и дети». В рамках этого финансирования.

— Чего, на ваш взгляд, не хватает в Политехническом колледже из того, что вы хотели бы, но не можете себе в силу разных причин позволить?

— Не хватает оборудования: тракторы старые, кран старый. Ребятам хочется обучаться на новом оборудовании, машинах, которые соответствуют и времени, и стандартам. Они видят, какая техника ездит по городу, и говорят: «Вот мы на таком хотели бы обучаться». Мы такой возможности не имеем, потому что оборудование не входит в капремонт, к сожалению.

— Есть ли у вас в колледже талантливая молодежь? Как это проявляется?

— Наша молодежь Псковского политехнического колледжа самая талантливая во всем. Кто-то хорош в учебе, а кто-то участвует в конкурсах профессионального мастерства. Это и чемпионат «Профессионалы», «Абилимпикс». И в других проектах мы участвуем. Кто-то у нас историей занимается, кто-то в графических конкурсах принимает участие.

Недавно мы готовили проект логотипа Министерства образования Псковской области. Я думаю, что скоро мы это анонсируем. Ребята действительно работали над этим, им было интересно, они этим занимались. Приятно какую-то лепту в регион привнести.

Ежедневно что