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Мужчина, изнасиловавший 9-летнюю девочку на кладбище в Опочке, осужден на 15 лет

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Виновный в совершении преступления против половой неприкосновенности осужден на 15 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено в ходе судебного следствия, вечером 29 декабря 2011 года Семенов, находясь на улице Рабочей города Опочка, встретив проходящих мимо женщину и ее 9-летнюю внучку, схватил девочку за капюшон куртки и потащил в сторону. Пытавшейся остановить подсудимого бабушке мужчина нанес несколько ударов кулаками, от которых женщина упала. Подсудимый притащил малолетнюю потерпевшую в безлюдное место на территорию Покровского кладбища, нанес ей несколько ударов кулаками по телу и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. 

Опочецкий районный суд признал Семенова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок один год с установлением ограничений.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, длительное время преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась. В результате совместной работы экспертов Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации, следователей и криминалистов региональных следственных органов, ГУУР МВД России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Псковской области удалось установить совершившего преступление мужчину, причастность которого подтвердили в том числе проведенные судебные экспертизы. Так, проведенная в ходе следствия молекулярно-генетическая экспертиза показала, что следы биологического происхождения, обнаруженные на месте преступления, совпадают с геномным профилем обвиняемого.

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