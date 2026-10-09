В Новосокольниках будут судить мастера ж/д станции, допустившего сход семи вагонов

В Новосокольнический районный суд поступило уголовное дело в отношении дорожного мастера участка дистанции пути, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Из фабулы обвинения следует, что в сентябре 2025 года мастер участка в ходе осмотра железнодорожной станции Новосокольники не проконтролировал техническое состояние стрелочного перевода и допустил эксплуатацию пути с нарушением требований безопасности. В результате произошел сход семи грузовых вагонов. Ущерб превысил 4,8 миллионов рублей.

В настоящее время разрешается вопрос о назначении судебного заседания.