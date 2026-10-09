Две жительницы Великих Лук и Невеля отдали мошенникам более 1,5 млн рублей

УМВД России по Псковской области возбудил уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 8 октября злоумышленники, используя один из мессенджеров и представляясь сотрудниками государственных органов и биржевыми аналитиками, обманным путем ввели в заблуждение двух жительниц Великих Лук и Невеля.

В результате противоправных действий они завладели денежными средствами женщин на общую сумму более 1,5 миллионов рублей.

Потерпевшие обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Ведется следствие.