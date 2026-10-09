Николай Романов: Квалифицированных агрономов очень не хватает

В Псковской области сохраняется дефицит квалифицированных агрономов. Для решения кадрового вопроса в регионе развивают профильное обучение школьников в рамках национального проекта «Кадры в АПК». Об этом сообщил министр сельского хозяйства Псковской области Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».

По словам министра, в текущем году на реализацию соответствующих мероприятий выделили 10,5 миллионов рублей. Средства направили на создание четырех агроклассов, оборудованных при участии сельхозпроизводителей.

Обучение в них организуют совместно с профильной академией. Программы предусматривают подготовку по направлениям животноводства, растениеводства и механизации.

«Мы закладываем первоначальный источник», — отметил Николай Романов, говоря о формировании кадрового резерва для отрасли.

Всего в регионе, по оценке министра, насчитывается около 12 агроклассов.

При этом современные требования к специалистам сельского хозяйства существенно изменились. По словам Николая Романова, техника стоимостью 25-30 миллионов рублей оснащена сложными электронными системами, поэтому работникам необходимо разбираться не только в механике, но и в электронике.

«А что касается кадров, конечно, их не хватает. Квалифицированных агрономов особенно», — подчеркнул глава регионального Минсельхоза.

Подготовку специалистов для отрасли ведут в том числе Псковский колледж и его филиалы, а также Идрицский ветеринарный техникум.