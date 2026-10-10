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Игорь Иванов: Только объединяя усилия мы можем выработать действительно работающие социальные технологии

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Одним из ключевых событий Всероссийской недели охраны труда — 2026 стала стратегическая пленарная сессия «Социально ориентированные технологии — инструмент достижения национальных целей». В работе сессии принял участие председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

В центре внимания участников были вопросы социальной ответственности бизнеса, корпоративного демографического стандарта, человекоцентричности, профориентации и наставничества. Обсуждение объединило представителей органов власти и крупных компаний, заинтересованных в развитии эффективных социальных практик.

Среди спикеров сессии — министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань, губернатор Томской области Владимир Мазур, заместитель генерального директора по персоналу «Росатома» Татьяна Терентьева и директор по управлению персоналом «Ростеха» Юлия Цветкова.

Комментируя итоги встречи, Игорь Иванов отметил важность взаимодействия всех сторон в решении вопросов, связанных с развитием трудовых отношений и социальной политики: «Работа по всем этим ключевым направлениям невозможна без постоянного и конструктивного диалога с профессиональным сообществом и профсоюзами. Только объединяя усилия власти, бизнеса и защитников прав трудящихся, мы можем выработать действительно работающие социальные технологии. Уверен, что такой подход позволит нам эффективно применять лучшие федеральные практики на местах — в Псковской области, укрепляя кадровый потенциал нашего региона».

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