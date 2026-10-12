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Псковский суд оставил в силе решение о взыскании оплаты сверхурочных в пользу водителей скорой помощи

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Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу от Псковской станции скорой медицинской помощи на решение Псковского городского суда, которое частично удовлетворила исковые требования работников о взыскании задолженности по оплате сверхурочной работы, компенсации за задержку выплат и компенсации морального вреда. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, решение суда первой инстанции оставлено без изменений.

В ходе рассмотрения дела установлено, что истцы осуществляли трудовую деятельность в должности водителей автомобиля скорой медицинской помощи. С декабря 2019 года по июнь 2024 года они привлекались к работе сверхурочно, однако оплата за нее не производилась. По делу провели судебную бухгалтерскую экспертизу, которая определила размер невыплаченных сумм.

Ответчик в апелляционной жалобе ссылался на пропуск истцами срока обращения в суд, целевой характер бюджетного финансирования и двойную оплату работы за счет стимулирующих выплат.

Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда эти доводы отклонила, указав, что причины пропуска срока являются уважительными, поскольку работодатель не подтвердил надлежащее ознакомление работников с расчетными листками и табелями учета рабочего времени. Стимулирующие выплаты и оплата сверхурочной работы имеют различную правовую природу, а денежная компенсация по статье 236 ТК РФ уменьшению не подлежит.

По результатам апелляционного рассмотрения решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба Псковской станции скорой медицинской помощи — без удовлетворения.

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