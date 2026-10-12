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На Псковском озере с поличным задержали двух браконьеров с уловом в 251 рыбу

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Двух браконьеров задержали сотрудники МО МВД России «Печорский» и рыбоохраны в акватории Псковского озера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службы УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, днём 11 октября на Псковском озере двое неработающих местных жителей 1971 и 1974 годов рождения сетями ловили рыбу. В полицию сообщил представитель службы рыбоохраны.

В результате проведённых мероприятий полицейские задержали браконьеров с поличным. У них изъяли лодку с вёслами, несколько сетей, топливный бак и три металлические ванны.

Улов составил 251 рыбу, в том числе плотва, окуни, судаки, щуки, лещи. В настоящее время причинённый ущерб устанавливается и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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