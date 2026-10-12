Печорские полицейские раскрыли дело о краже двух телефонов в зоне таможенного досмотра

В конце сентября из зоны таможенного досмотра многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Шумилкино» были похищены два мобильных телефона. Причиненный ущерб составил 75 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МО МВД России «Печорский» установили личность подозреваемого. Им оказался ранее несудимый 52-летний житель Псковского муниципального округа.

В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные телефоны изъяли.

По данному факту следственное подразделение МО МВД России «Печорский» возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ.