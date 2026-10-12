Себежский суд оштрафовал гражданина Латвии на 200 тысяч рублей за повторное незаконное пересечение границы РФ

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело о незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации иностранным гражданином. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного разбирательства установили, что гражданин Латвийской Республики, зная о том, что ему не разрешен въезд на территорию Российской Федерации, в феврале в качестве пассажира автобуса выехал с территории Республики Беларусь и незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации, вернувшись спустя несколько дней обратно через Смоленскую область.

В июле подсудимый при наличии действующего в отношении него запрета на въезд в Российскую Федерацию на автомобиле снова незаконно пересек Государственную границу Российской Федерации из Республики Беларусь, после чего его выявили сотрудники ФСБ России по Псковской области.

Приговором суда мужчину признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 322 УК РФ, части 2 статьи 322 УК РФ, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

С учетом срока содержания под стражей его освободили от штрафа. Приговор не вступил в законную силу.