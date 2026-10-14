Полиция Пскова разыскивает мужчину, подозреваемого в хищении смартфона в баре на Октябрьском проспекте

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову проводят оперативно‑розыскные мероприятия в связи с хищением смартфона. Преступление мужчина совершил в помещении бара, расположенного на Октябрьском проспекте. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

Видео здесь и фото далее: УМВД России по Псковской области

В распоряжении правоохранителей имеется видеозапись, на которой запечатлен мужчина, который может быть причастен к совершению данного преступления.

«Полиция обращается к жителям города и всем, кто располагает какой‑либо информацией о данном мужчине: если вы узнали человека на записи или обладаете сведениями, которые могут помочь следствию, просим незамедлительно сообщить об этом», - призвали в ведомстве.

Связаться с сотрудниками полиции можно по следующим телефонам: 8 (911) 859‑60‑50; 112 (единый номер вызова экстренных служб).

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