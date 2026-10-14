Восемь обращений о незаконном обороте наркотиков поступило от псковичей во время проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» прошёл на территории Псковской области с 21 сентября по 2 октября. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в период проведения акции в ведомство поступило восемь обращений граждан по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков.

Инфографика: УМВД России по Псковской области

Мероприятие направлено на противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактику наркомании, а также на вовлечение граждан в работу по выявлению противоправной деятельности в этой сфере.

В результате оперативно‑розыскной работы выявлено 12 наркопреступлений и зафиксировано десять административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН). Из незаконного оборота изъято 329,79 грамма наркотических средств и психотропных веществ.

Как отметили в ведомстве, особое внимание уделялось противодействию распространению противоправного контента в интернете. В Роскомнадзор направлено пять интернет‑ресурсов, содержащих сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств и психотропных веществ, а также о местах их приобретения — для решения вопроса о блокировке доступа к этим площадкам.

Сотрудники полиции совместно с органами исполнительной власти, субъектами профилактики и общественными организациями провели 1154 мероприятия для студентов и учащихся образовательных учреждений. Общий охват участников составил более 37 тысяч человек.