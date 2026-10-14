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Концерт группы «Звери» в Пскове отменили

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Концерт группы «Звери» в Пскове отменили, сообщается в группе билетного оператора «Моибилеты.рф Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: «Моибилеты.рф Псков»

В группе отметили, что билеты подлежат возврату по месту приобретения.

«Сообщаем Вам, что концерт группы "Звери" в городе Псков отменен! Денежные средства за билеты, приобретённые online, будут возвращены автоматически. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!» - говорится в сообщении.

Напомним, что последний раз коллектив приезжал в Псков в феврале 2024 года. 

Летом 2026 года российская рок-группа «Звери» объявила о творческом перерыве с 2027 года. Артисты уточнили, что все запланированные выступления состоятся, а со следующего года группа уйдет в «творческий отпуск». Тогда они планировали выступить в Пскове 21 октября.

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