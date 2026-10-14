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Житель Гдова получил штраф за грубость в адрес прокурора в суде

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Гдовский районный суд вынес приговор неоднократно судимому местному жителю за оскорбление государственного обвинителя прямо во время судебного заседания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Инцидент произошел, когда мужчина сам выступал потерпевшим по другому уголовному делу. В присутствии всех участников процесса он публично высказал в адрес прокурора грубые и неприличные слова, а также унизил его профессиональную честь и достоинство. Так подсудимый проявил неуважение к суду. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 297 УК РФ.

На процессе он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Судья изучил данные о личности подсудимого, учел состояние его здоровья и наличие смягчающих обстоятельств при отсутствии отягчающих. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа.

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