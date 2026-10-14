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Госдума рассмотрела законопроекты об индексации пенсий и поддержке силовиков

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В ходе пленарного заседания Государственной Думы были рассмотрены законодательные инициативы, направленные на индексации страховых пенсий и единовременных пособий, выплачиваемых силовикам при получении травм и их семьям в случае гибели сотрудника. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах.

Одним из основных вопросов повестки заседания стало совершенствование механизма индексации пенсий. Законопроект предлагает установить четкие правила и сроки индексации сумм страховых пенсий, которые не были своевременно выплачены гражданам на основании судебного решения.

«Рассматривая эту новацию, мы прежде всего заботимся о людях, которые ждут то, что им полагается», — подчеркнул Александр Козловский.

Еще один значимый законопроект, прошедший первое чтение, направлен на дополнительную поддержку сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Инициатива предлагает ввести порядок индексации единовременных пособий, которые выплачиваются сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим, получившим травмы при выполнении служебного долга. В случае гибели военнослужащего или сотрудника поддержка выплачивается членам семьи.

Особое внимание в документе уделено защите выплат от инфляционных потерь: размер такого пособия должен определяться с учетом индексации на момент его фактической выплаты, а не на момент наступления страхового случая или вынесения решения.

«Размер такого пособия должен определяться с учетом индексации на момент фактической выплаты», — заключил Александр Козловский

 

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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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