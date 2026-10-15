55 единиц гражданского оружия изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели более 130 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 5 по 11 октября, в ходе которых выявили 13 административных правонарушений:12 в области оборота оружия, 1 в области частной охранной деятельности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, из оборота изъято 55 единиц оружия и около 50 боеприпасов.

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Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.