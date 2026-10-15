Осень без гриппа: чем болеют псковичи в этом сезоне

Пока за окном холодает, сезонные инфекции продолжают распространяться среди псковичей. В этом году грипп пока не заявлял о себе, но другие респираторные вирусы уже активно циркулируют в регионе. Псковская Лента Новостей выяснила, чем сейчас болеют псковичи и как уберечься от заражения.

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Сейчас в Псковской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в местном управлении Роспотребнадзора, с 5 по 11 октября в регионе было зарегистрировано 3745 случаев респираторных вирусных инфекций. В Пскове при этом зафиксировано 1469 случаев - это 39,2% от общего числа по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 63,6%. Но если у взрослых показатели снижаются, то среди юных псковичей они выросли почти на 13,5%. А в некоторых случаях заболевание потребовало лечения в стационаре: за неделю в области госпитализировали 46 человек с симптомами ОРВИ.

При этом поводов для беспокойства нет - уровень заболеваемости не выходит за рамки нормы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после рабочей встречи с министром здравоохранения Мариной Гаращенко и руководителем управления Роспотребнадзора Еленой Припутенко сообщил, что «эпидемический порог не превышен, ситуация остается стабильной».

Случаев заболеваний гриппом в этом сезоне специалисты пока не фиксировали - их не было с весны. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что в структуре возбудителей ОРВИ сейчас преобладают риновирусы - 52,4% от общего числа. Кроме того, в ходе мониторинга специалисты выявили вирусы парагриппа (23,8%), а также бокавирусы, аденовирусы и респираторно‑синцитиальные (RS‑) вирусы.

Как уберечь себя от болезни и не свалиться с простудой в ответственный момент? В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что главной мерой профилактики остается вакцинация.

«Вакцинация является единственным научно обоснованным и экономически эффективным способом защиты населения. Состав вакцин ежегодно обновляется на основе рекомендаций ВОЗ. Благодаря этому вакцины максимально соответствуют ожидаемому спектру циркулирующих вирусов гриппа, обеспечивая наилучшую возможную защиту от тяжелого течения инфекции. В актуальный состав вакцины на сезон 2026-2027 входят штаммы трех вирусов: A (H1N1), A (H3N2) и вируса гриппа В. Что важно - все три штамма заменены по сравнению с предыдущим сезоном, произошло полное обновление состава вакцины», - пояснили в ведомстве.

Вовремя делать прививки призвал псковичей и Михаил Ведерников. «Сейчас в регионе доступно более 117 тысяч доз вакцин: «Флю‑М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» с обновленным штаммовым составом. Сделать прививку можно в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках по месту жительства», - сообщил губернатор в своем канале в MAX. Пункты вакцинации также открыты в торговых центрах: в Пскове это «Империал», а в Великих Луках - «Апельсин». Кроме того, в регионе работают выездные бригады, участники которых готовы привить псковичей.

Осень еще не закончилась, а значит, впереди несколько недель переменчивой погоды и повышенного риска подхватить инфекцию. Впрочем, это не повод отказываться от привычных планов - достаточно помнить о мерах предосторожности и внимательнее относиться к своему самочувствию.

Елизавета Левадная