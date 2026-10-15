Осень без гриппа: чем болеют псковичи в этом сезоне

Пока за окном холодает, сезонные инфекции продолжают распространяться среди псковичей. В этом году грипп пока не заявлял о себе, но другие респираторные вирусы уже активно циркулируют в регионе. Псковская Лента Новостей выяснила, чем сейчас болеют псковичи и как уберечься от заражения.
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Сейчас в Псковской области отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Как сообщили в местном управлении Роспотребнадзора, с 5 по 11 октября в регионе было зарегистрировано 3745 случаев респираторных вирусных инфекций. В Пскове при этом зафиксировано 1469 случаев - это 39,2% от общего числа по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 63,6%. Но если у взрослых показатели снижаются, то среди юных псковичей они выросли почти на 13,5%. А в некоторых случаях заболевание потребовало лечения в стационаре: за неделю в области госпитализировали 46 человек с симптомами ОРВИ.
При этом поводов для беспокойства нет - уровень заболеваемости не выходит за рамки нормы. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников после рабочей встречи с министром здравоохранения Мариной Гаращенко и руководителем управления Роспотребнадзора Еленой Припутенко сообщил, что «эпидемический порог не превышен, ситуация остается стабильной».
Случаев заболеваний гриппом в этом сезоне специалисты пока не фиксировали - их не было с весны. В управлении Роспотребнадзора рассказали, что в структуре возбудителей ОРВИ сейчас преобладают риновирусы - 52,4% от общего числа. Кроме того, в ходе мониторинга специалисты выявили вирусы парагриппа (23,8%), а также бокавирусы, аденовирусы и респираторно‑синцитиальные (RS‑) вирусы.
Как уберечь себя от болезни и не свалиться с простудой в ответственный момент? В управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что главной мерой профилактики остается вакцинация.
Вовремя делать прививки призвал псковичей и Михаил Ведерников. «Сейчас в регионе доступно более 117 тысяч доз вакцин: «Флю‑М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп» с обновленным штаммовым составом. Сделать прививку можно в ФАПах, амбулаториях и поликлиниках по месту жительства», - сообщил губернатор в своем канале в MAX. Пункты вакцинации также открыты в торговых центрах: в Пскове это «Империал», а в Великих Луках - «Апельсин». Кроме того, в регионе работают выездные бригады, участники которых готовы привить псковичей.
Осень еще не закончилась, а значит, впереди несколько недель переменчивой погоды и повышенного риска подхватить инфекцию. Впрочем, это не повод отказываться от привычных планов - достаточно помнить о мерах предосторожности и внимательнее относиться к своему самочувствию.
Елизавета Левадная