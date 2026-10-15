Житель Острова выплатил 400 тысяч рублей штрафа за призывы к экстремизму и оправдание терроризма

Житель города Острова Псковской области выплатил уголовный штраф в размере 400 тысяч рублей за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и оправдание терроризма. Мужчине также запретили на полтора года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации в интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Как установил 1-й Западный окружной военный суд, с 22 мая по 17 августа 2023 года 54-летний мужчина, находясь дома в Острове, использовал свою учётную запись во «ВКонтакте» для распространения материалов, которые, согласно приговору, были направлены на побуждение неопределённого круга лиц к террористической деятельности и формирование привлекательности идеологии терроризма.

Суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ — за публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма, а также по части 2 статьи 280 УК РФ — за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. По совокупности преступлений ему назначили штраф в размере 400 тысяч рублей и запретили на один год и шесть месяцев заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации в интернете.

После вступления приговора в законную силу исполнительный документ о взыскании штрафа поступил в отделение судебных приставов Псковского района.

Должника надлежащим образом уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что при неуплате уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок наказание может быть заменено.

Для обеспечения исполнения требований судебного решения пристав ограничил мужчине выезд за пределы России и арестовал его банковские счета. Принятые меры способствовали оперативной уплате штрафа. Исполнительное производство завершили в связи с фактическим исполнением требований.

В УФССП напомнили, что публикации в социальных сетях могут повлечь уголовную ответственность, в том числе за содержание размещённых материалов и публичные призывы к противоправным действиям.