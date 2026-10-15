Сотрудники ПОИПКРО вошли в состав экспертной группы по оценке «Патриотической Азбуки»

Сотрудники Псковского областного института повышения квалификации работников образования вошли в состав экспертной группы по оценке «Патриотической Азбуки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: ПОИПКРО

Депутатом законодательного собрания Псковской области, выпускником программы «Герои земли Псковской», Михаилом Каратыш разработана инициатива по созданию «Патриотической Азбуки». «Патриотическая азбука» - сборник четверостиший на каждую букву алфавита, содержащих отсылки к основным понятиям и ассоциациям, связанным с Россией.

Использование азбуки в дальнейшем будет возможно как цикл внеурочных занятий «Патриотическая Азбука» для обучающихся 1 классов, где она представляет собой инструмент ценностного ориентирования, где буква алфавита является лишь формальным поводом для постановки и обсуждения мировоззренческих вопросов и ценностных ориентиров.

В настоящее время сотрудники института провели экспертизу о возможности использования «Патриотической азбуки» в образовательных организациях региона.

В рамках проведения экспертизы состоялась встреча сотрудников ПОИПКРО, входящих в состав экспертной группы, и Михаила Каратыш. На встрече эксперты дали рекомендации по усовершенствованию материала, доработке визуального сопроводительного ряда, возможностях расширения методического материала для педагогов.

«ПОИПКРО продолжит сотрудничество с Михаилом Каратыш для создания уникального патриотического издания для обучающихся 1-х классов региона», - отметили в учреждении.