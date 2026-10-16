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Рейс Москва - Псков - Москва превратился в квест: пассажиры вместо дома увидели Нижний Новгород

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С авиарейсом Москва - Псков - Москва со вчерашнего вечера творятся настоящие приключения. Если сегодняшний утренний вылет отменили из-за беспилотной опасности, то вчерашний вечерний борт успел вылететь из Пскова в Москву. Вот только во время полета небо над столицей закрыли.

Полетав немного «вокруг да около», экипаж принял волевое решение полететь в Нижний Новгород. 

Теперь остается только гадать, что лучше: полная отмена рейса или незапланированная ночевка в незнакомом городе, куда пассажиру точно не надо.

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