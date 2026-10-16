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Великолучанин заплатит 30 тысяч рублей за удар ногой в грудь

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Житель Великих Лук отсудил 30 тысяч рублей компенсации морального вреда у земляка, который ударил его ногой в грудь. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, соответствующее решение вынес Великолукский районный суд.

Инцидент произошел 11 июля 2026 года в деревне Лычево Великолукского муниципального округа. В ходе конфликта один из мужчин 1984 года рождения нанес оппоненту 1978 года рождения удар ногой в область грудной клетки, из-за чего тот получил ушиб.

Сначала мировой судья признал обидчика по административной статье за побои (статья 6.1.1 КоАП РФ) виновным и назначил штраф. Однако пострадавшего это не устроило, и он подал гражданский иск, потребовав возместить моральный вред, а также расходы на услуги юриста.

Великолукский районный суд полностью поддержал истца. С ответчика взыскали 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, ему придется оплатить государственную пошлину и судебные издержки на юридические услуги.

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