Субботник провели сотрудники администрации в Пушкинских Горах

Субботник в Пушкинских Горах состоялся силами сотрудников администрации Пушкиногорского муниципального округа, социальной службы и МФЦ. Об этом в Мах сообщила глава округа Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

«Всем сотрудникам Администрации округа, социальной службы и МФЦ, принявшим участие в сегодняшнем субботнике по уборке прилегающей к зданию территории, большое спасибо: удалось убрать не только пространство вокруг здания Администрации, но часть общественных пространств от кулинарии до памятника А.С.Пушкина», - сообщила Оксана Филиппова.

Она также напомнила всем собственникам зданий, территорий о необходимости наведения порядка.

«Погода располагает к уборке и позволяет выполнить санитарную очистку и благоустройство!» - напомнила глава округа.