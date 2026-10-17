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Субботник провели сотрудники администрации в Пушкинских Горах

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Субботник в Пушкинских Горах состоялся силами сотрудников администрации Пушкиногорского муниципального округа, социальной службы и МФЦ. Об этом в Мах сообщила глава округа Оксана Филиппова.

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / Мах

«Всем сотрудникам Администрации округа, социальной службы и МФЦ, принявшим участие в сегодняшнем субботнике по уборке прилегающей к зданию территории, большое спасибо: удалось убрать не только пространство вокруг здания Администрации, но часть общественных пространств от кулинарии до памятника А.С.Пушкина», - сообщила Оксана Филиппова.

Она также напомнила всем собственникам зданий, территорий о необходимости наведения порядка.

 

«Погода располагает к уборке и позволяет выполнить санитарную очистку и благоустройство!» - напомнила глава округа.

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