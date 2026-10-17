Юлия Пересильд выступила в родном Пскове со своей группой «Мандрагора»

Авторский концерт Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» «Птица-Победа», посвящённый 85-летию битвы под Москвой, состоялся в Псковском академическом театре драмы имени Александра Пушкина сегодня, 17 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Константин Красильников / ПЛН

Для актрисы, родившейся в Пскове, это стало первым выступлением с группой в родном городе.

Программа «Птица-Победа» представляет собой творческое переосмысление народного подвига через музыку, поэзию и сценическое искусство. В неё вошли 18 песен, стихотворений и писем военных лет. Песни, знакомые нескольким поколениям слушателей, прозвучали в новых аранжировках.

В репертуаре концерта прозвучали кавер-версии известных песен и произведений военных лет. Среди них — «Кукушка» Виктора Цоя, «Тишина» Леонида Гурова, «В лесу прифронтовом» на стихи Михаила Исаковского, а также «Гололёд» Владимира Высоцкого.

Также артисты исполнили «Сердце, молчи» на стихи Александра Галича, «Дорогу на Берлин» на стихи Евгения Долматовского, «День Победы» на слова Владимира Харитонова, «Довоенный вальс» на слова Феликса Лаубе, а также песню «От героев былых времён» на слова Евгения Аграновича.

В конце выступления Юлия Пересильд обратилась к зрителям.

«Нашей группе было очень важно именно с этой программой выступить здесь, на моей родине, и вообще в этом городе. Спасибо вам, обнимаю вас сердцем», — сказала актриса.

Концертный тур Юлии Пересильд и группы «Мандрагора» проходит в семи городах воинской славы. Помимо выступлений, проект включает передвижную выставку «Этот день мы приближали…», посвящённую роли музыки в годы войны, и открытый онлайн-конкурс поэтов «Память о Великой войне…». Победители конкурса получают возможность выступить вместе с Юлией Пересильд на концертах тура.

Проект реализуется ООО «ЮРАЙ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.