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В Общественной палате предупредили о мошеннической схеме с проведением собрания жильцов

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Мошенники под предлогом проведения собрания жильцов многоквартирных домов, выманивают у россиян код от «Госуслуг». О новой схеме обмана сообщил зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Он рассказал, что в общедомовых чатах распространяется информация с якобы аккаунта ГБУ «Жилищник» района о том, что в ближайшее время будет проведено общее собрание жильцов дома с вопросом об установке во дворе дома контейнера по сбору стеклотары.

«Мошенники просят жильцов перейти по ссылке, чтобы якобы пройти авторизацию посредством портала "Госуслуг" для принятия онлайн-голоса, который будет учтен при проведении собрания. В случае перехода по ссылке и ввода своих личных данных, граждане попадают в лапы мошенников и в дальнейшем их данные используются в корыстных целях», - сказал Машаров.

Он обратил внимание на то, что сотрудники «Жилищника» никогда не оповещают жильцов о предстоящем собрании в многоквартирном доме таким образом, не просят перейти по ссылкам, пишет ТАСС.

«Убедительная просьба к гражданам - будьте бдительными, не реагируйте на данного рода вбросы, иначе рискуете стать жертвами мошенников», - подчеркнул эксперт.

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