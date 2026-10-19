Карантин по бешенству ввели в Пыталовском округе

Карантинные мероприятия по бешенству ввели на территории севернее деревни Грешина Гора Пыталовского муниципального округа, следует из документов, опубликованных на портале нормативно-правовых актов Псковской области.

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«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизоотического очага: территории в радиусе 3 метров от точки с координатами № 57°08′20" Е 28°00′58" расположенной севернее дер. Грешина Гора Пыталовского муниципального округа Псковской области», - говорится в документе.

Также ограничения установят на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу (неблагополучный пункт). Это территория, ограниченная линией, проходящей от точки с координатами 57°08'51" с.ш., 28°00'55" в.д. далее в юго-восточном направлении по прямой до точки с координатами 57°08'15" с.ш., 28°01'56" в.д., далее в юго-западном направлении по прямой, пересекая автомобильную дорогу общего пользования регионального значения 58 ОП РЗ 58К-540 Стехны – Анциферово, до точки с координатами 57°07'50" с.ш., 28°00'58" в.д., далее в северо-западном направлении по прямой до точки с координатами 57°08'20" с.ш., 27°59'58" в.д., далее в северо-восточном направлении по прямой, пересекая автомобильную дорогу общего пользования регионального значения 58 ОП РЗ 58К-540 Стехны – Анциферово, до исходной точки с координатами 57°08'51" с.ш., 28°00'55" в.д.

Ограничения ввели 16 октября. Карантин устанавливается на срок 60 календарных дней после уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного.