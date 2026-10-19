Познакомиться с профессиями великолучане смогут на «Проф-корте» в ТЦ «Апельсин»

Молодежное профориентационное мероприятие «Проф-корт» пройдет в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Детском общественном совете при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области.

Изображение: ДетСовет60 при уполномоченном по правам ребёнка в Псковской области

Участники мероприятия познакомятся с профессиями, откроют новые возможности и сделают первые шаги к своему будущему.

Начало встречи запланировано на 16:00.

Проект реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.