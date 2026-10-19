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Возможности федеральных проектов обсудил депутат Госдумы с врип главы Палкинского округа

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Возможность применения федеральных проектов, в том числе программы «Опорные города» в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», в Палкинском муниципальном округе обсудил депутат Государственной Думы 9-го созыва Антон Мороз с временно исполняющей полномочия главы муниципалитета Анной Николаевой в ходе рабочей встречи. Об этом парламентарий сообщил в своем канале в мессенджере Мах.

Фотографии: Антон Мороз / Мах

Анна Николаева была назначена на этот пост в сентябре и сейчас последовательно погружается в специфику муниципалитета: изучает уже действующие проекты и приоритетные задачи округа.

В ходе встречи обсудили несколько ключевых направлений, которые напрямую влияют на качество жизни в муниципалитете. В первую очередь – возможность применения федеральных проектов, в том числе программы «Опорные города» в рамках ФКГС. Как отметил Антон Мороз, такой подход позволяет концентрировать ресурсы на наиболее значимых точках роста и формировать устойчивую инфраструктуру, рассчитанную на долгосрочную перспективу.

«Победа в подобных конкурсах и поддержка профильных министерств – это серьёзный рычаг для развития: так удаётся привлекать дополнительные федеральные и региональные средства для модернизации инфраструктуры», — добавил депутат.

Отдельное внимание в ходе встречи уделили развитию спортивной инфраструктуры. «Важно, чтобы у жителей всех возрастов была возможность заниматься спортом рядом с домом: это и дворовые площадки, и полноценные объекты для тренировок и соревнований», — прокомментировал Антон Мороз. Проговорили возможные варианты включения округа в профильные программы.

«Благодарю нового руководителя за конструктивный диалог и вовлечённость. От души пожелал Анне Николаевой успехов, мудрости и достижения поставленных целей на благо жителей Палкинского муниципального округа!» — заключил Антон Мороз.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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