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Вывезли в лес и угрожали пистолетом: псковский суд заключил под стражу обвиняемых в вымогательстве 1,5 млн рублей

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Псковский городской суд рассмотрел ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителей города Пскова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемые договорились о встрече с потерпевшим под предлогом покупки его автомобиля, в ходе которой угрожали ему, если тот не проследует с ними в автомобиль. Далее потерпевшего вывезли в лес, где потребовали передать им 1 500 000 рублей, высказывая угрозы насилием, в подкрепление которых один из обвиняемых наносил потерпевшему удары, а второй направлял на него предмет, похожий на пистолет.

Под оказанным давлением потерпевший передал обвиняемым 235 000 рублей, принадлежащий ему автомобиль путем заключения договора купли-продажи и мобильный телефон стоимостью 100 000 рублей.

В судебных заседаниях обвиняемые возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Поскольку псковичам инкриминируется совершение особо тяжкого преступления корыстной направленности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, суд, исходя из исследованных данных о личности обвиняемых, пришел к выводу, что иная мера пресечения, в том числе и домашний арест, не сможет обеспечить надлежащие условия дальнейшего производства по уголовному делу.

По итогам рассмотрения ходатайств судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 14 декабря 2026 года.

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