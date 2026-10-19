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Продавал автомобиль, а сам скрывался от долгов: в Пскове нашли должника, благодаря объявлению в интернете

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27-летний пскович накопил перед государством внушительный багаж из 81 исполнительного производства. Общая сумма долга по всем категориям исполнительных производств составила 490 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении судебных приставов.

На исполнении в службе находилось 81 исполнительное производство в отношении мужчины по различным категориям задолженностей, в том числе по штрафам Госавтоинспекции. Среди них — штраф за административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Эта статья касается невыполнения водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Вместо того чтобы регулярно платить по счетам, мужчина уклонялся от исполнения и игнорировал вызовы в подразделение. В итоге его объявили в исполнительский розыск. 

Неожиданную зацепку судебным приставам подарил сам должник. Сотрудники Межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и детей обнаружили в интернете объявление о продаже автомобиля, размещенное разыскиваемым мужчиной.

Приставы решили действовать под видом потенциальных покупателей. Связались с продавцом, договорились о встрече и отправились осматривать машину. Когда мужчина приехал на условленное место, вместо покупателей его уже ждали сотрудники службы.

Встреча с покупателями обернулась встречей с законом и арестом автомобиля. Разыскиваемого доставили в отделение судебных приставов. В рамках исполнительного производства должника ранее надлежащим образом уведомили. Для своевременной оплаты ему арестовали расчетные счета в банках, запретили выезд за пределы Российской Федерации, а также запретили совершать регистрационные действия в отношении принадлежащего ему транспорта и вынесли штрафную санкцию за несвоевременную оплату в размере 46,5 тысяч рублей.

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