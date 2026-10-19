Первокурсники ПсковГУ погрузились в мир технологического бизнеса

Стартовала серия тренингов предпринимательских компетенций. Проект реализуется в Псковском государственном университете уже пятый год: за это время прошло 45 тренингов, а участие в них приняли более 2 500 студентов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фотографии: ПсковГУ

Формат — полное погружение в проектную деятельность. В течение дня тренеры помогают командам сформулировать технологические идеи, распределить роли в стартапе и разобраться в бизнес-модели. К финалу дня каждая команда представляет проект «инвестору».

«Тренинги — это большая возможность для студентов прокачать не только профессиональные, но и общекультурные навыки. Сегодня ребята признались, что намного лучше узнали друг друга — и это здорово», — отметила координатор площадки ПсковГУ Виктория Гусарова.

Проект реализуется в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства» при поддержке Минобрнауки России.