МВД заявило о резком росте числа подростков, причастных к киберпреступлениям

МВД фиксирует рост вовлечения подростков в киберпреступления. Число несовершеннолетних дроперов выросло в 48 раз, а количество обвиненных в террористических преступлениях увеличилось на 70%.

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С 2020 по 2025 год в России число киберпреступлений ежегодно росло почти на 30–35%, но сейчас эта цифра пошла на спад. Об этом сообщил на сессии «Борьба с мошенничеством 2026: новые угрозы и стратегии защиты» форума «Диалог о фейках 4.0» первый замначальника управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД Сергей Калинин.

При этом он отметил, что в полиции наблюдают рост числа несовершеннолетних, совершивших киберпреступления. По словам Калинина, за первые восемь месяцев года на 28% выросло количество несовершеннолетних, совершивших такие преступления. Удельный вес подростковой преступности в общей картине вырос почти на 1,5%.

«Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 8%. Более чем на 100% возросло число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в составе орггруппы, и на 60% — в составе преступного сообщества. Происходит рост на 39,5% количества несовершеннолетних, совершивших мошенничество, и более чем на 70% — совершивших преступления террористического характера», — заявил Сергей Калинин.

Особое опасение у МВД вызывает количество подростков, совершивших преступления, связанные с неправомерным оборотом средств платежей (дроперы). Здесь полиция фиксирует рост в 48 раз по сравнению с прошлым годом. В абсолютных цифрах, пояснил Сергей Калининн, речь идет более чем о 720 вовлеченных подростках.

Сергей Калинин среди основных причин выделил появление новых уголовных составов в УК, где субъектом преступления является несовершеннолетнее лицо. Например, изменения, внесенные в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), когда дроперская деятельность стала подлежать самостоятельной уголовной ответственности.

Также, отметил представитель МВД, снизился возрастной порог вовлечения в противоправную деятельность, пишет РБК.