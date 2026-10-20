Работников образования Псковской области приглашают на фестиваль педагогических идей

ПОИПКРО приглашает педагогов региона принять участие в фестивале педагогических идей - 2026, ведущей темой которого станет «Естественно-математические и гуманитарные дисциплины в контексте диалога культур и развития личности. От энтропии к конвергенции, коммуникации, познанию», сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО.

Изображение: ПОИПКРО

Мероприятие проводится в целях повышения качества образования, активизации творческого потенциала педагогов, поиска и тиражирования успешных педагогических практик и эффективных педагогических технологий.

«Фестиваль не является конкурсом, это площадка для презентации новых педагогических идей, демонстрации передового педагогического опыта, популяризации результатов творческой деятельности педагогов», - отметили организаторы.

Принять участие могут педагоги общеобразовательных организаций разных видов, педагоги профессиональных образовательных организаций и педагоги дошкольных образовательных организаций.

Заявки на участие в Фестивале принимаются с 26 октября по 6 ноября 2026 года в электронном виде по ссылке.

С 16 по 20 ноября осуществляется обсуждение материалов участников в тематических форумах, принимаются комментарии, замечания

и предложения, касающиеся их использования.

Организаторами фестиваля выступают ГБОУ ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования" и ГБУ ПО "Региональный центр информационных технологий».