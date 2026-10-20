 
Общество

Минкультуры получит право вето на открытие творческих направлений в непрофильных вузах

0

Министерство культуры России получит полномочия выдавать заключения на право открытия образовательных программ в области искусств в непрофильных вузах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник.

«Был подготовлен законопроект по поручению главы государства, когда у министерства культуры появляется второй ключ по целесообразности открытия в других образовательных организациях, не учреждениях в сфере культуры и искусства, - творческих направлений подготовки, специальностей. И если министерство культуры будет накладывать на это вето, то соответствующее направление в таком вузе открываться не будет», - сказала Голикова в ходе рабочей встречи с руководителями образовательных организаций в области искусств, проходящей в Петербурге во вторник.

По ее словам, законопроект уже подготовлен, пишет «Интерфакс».

«Сейчас мы сформировали окончательное заключение на этот законопроект. Я очень надеюсь, что он будет принят в осеннюю сессию парламентом и приобретет форму закона уже со следующего года», - отметила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что решение назрело давно, и оно связано с вопросом качества подготовки специалистов.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026